Στρατηγικές από το δήμο Καλαμάτας για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και τόνωση της αγοράς (video)

Η Καλαμάτα καταγράφει σημαντική αύξηση στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ως τουριστικός προορισμός με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και φυσική ομορφιά. Παρά την αύξηση των επισκεπτών, η τοπική κατανάλωση παραμένει χαμηλή, γεγονός που προβληματίζει τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες.

Ο δήμος Καλαμάτας έχει θέσει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση μεγαλύτερου κοινού. Μέσα από προγράμματα προβολής, βελτίωσης των υποδομών και διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, η δημοτική αρχή προσπαθεί να μετατρέψει την αύξηση των επισκεπτών σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την περιοχή.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης σημειώνοντας «Η κατανάλωση είναι αυτό που έχει μειωθεί αρκετά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν εντοπίσει και το αναφέρουν συχνά οι επαγγελματίες της εστίασης στην πόλη μας… Η προσπάθεια που κάνουμε είναι ώστε να βάλουμε το Δήμο Καλαμάτας στον χάρτη που μπορεί κάποιος να επιλέξει όλο το χρόνο. Οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν. Είμαστε μια πόλη και ένα δήμος ο οποίος δείχνει στην ηπειρωτική Ελλάδα, οπότε ένας επισκέπτης από την Ελλάδα τόσο από την πρωτεύουσα αλλά και γενικότερα από την υπόλοιπη χώρα μπορεί να έρθει εύκολα και με ασφάλεια στην πόλη μας».

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σε αθλητικούς χώρους με τον αντιδήμαρχο να σημειώνει «Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε πολλούς αθλητικούς χώρους της πόλης. Στο κλειστό γυμναστήριο Τέντα, το κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας, στο δημοτικό κολυμβητήριο ενώ ξεκίνησαν και παρεμβάσεις στο δημοτικό γήπεδο Μπαχράμης».

https://youtu.be/Yqc63EE0xb8