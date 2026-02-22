Αστείρευτο κέφι στο 26ο Καρναβάλι Κορώνης (video)

Share Ευφάνταστες στολές, πλήθος καρναβαλιστών, άρματα, μουσικές και το παραδοσιακό γαϊτανάκι συνέθεσαν ένα σκηνικό γιορτής στην Κορώνη, όπου η φαντασία συνάντησε το κέφι και την παράδοση. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 22 Φεβρουαρίου 2026 8:40 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 26ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΟΡΩΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Το 13ο Καρναβάλι έγραψε ιστορία… Χρώματα, ρυθμός, χιλιάδες καρναβαλιστές, αστείρευτο κέφι! (video & pic;s) 22.02.2026 3ο Καρναβάλι Πεταλιδίου | Ένα καρναβάλι με παλμό και μαζική συμμετοχή (video) 22.02.2026 Αιχμηρή σάτιρα και κέφι | Μαζική συμμετοχή στο Κανδηλιώτικο καρναβάλι (video) 22.02.2026 Array