Αστείρευτο κέφι στο 26ο Καρναβάλι Κορώνης (video)

Ευφάνταστες στολές, πλήθος καρναβαλιστών, άρματα, μουσικές και το παραδοσιακό γαϊτανάκι συνέθεσαν ένα σκηνικό γιορτής στην Κορώνη, όπου η φαντασία συνάντησε το κέφι και την παράδοση.

