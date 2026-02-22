Το 13ο Καρναβάλι έγραψε ιστορία… Χρώματα, ρυθμός, χιλιάδες καρναβαλιστές, αστείρευτο κέφι! (video & pic;s)

Μια πόλη που πάλλεται στον ρυθμό της Αποκριάς, ένα «ποτάμι» καρναβαλιστών και χιλιάδες χαμόγελα να φωτίζουν το κέντρο της Καλαμάτας – το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι έγραψε τη δική του, ξεχωριστή ιστορία!

Παρά τις άστατες καιρικές συνθήκες, χιλιάδες καρναβαλιστές όλων των ηλικιών αψήφησαν τον καιρό και κατέκλυσαν τους δρόμους, συμμετέχοντας δυναμικά στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και στην Τελετή Λήξης στην κεντρική πλατεία, που έριξε με απόλυτη επιτυχία την αυλαία της φετινής διοργάνωσης.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Γιώργος Κρικοριάν, δίνοντας τον ρυθμό στη μεγάλη γιορτή, ενώ τη μουσική επένδυση είχε ο DJ Νάσος Παπατζιμόπουλος, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κεφιού και ξεφαντώματος.

Εντυπωσιακές και ευφάνταστες στολές, άρματα με δημιουργική έμπνευση, μια αστείρευτη «παλέτα» χρωμάτων και αυθεντικό κέφι συνέθεσαν ένα σκηνικό γιορτής που παρέσυρε μικρούς και μεγάλους. Η ξεγνοιασιά και η καρναβαλική τρέλα είχαν τον πρώτο λόγο, επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός εδραιώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο στη συνείδηση των φίλων της Αποκριάς.

Η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση BEST, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες τηλεθεατές να γίνουν μέρος της γιορτής. Με την τεχνογνωσία και την άρτια τεχνική υποστήριξη της Belogiannis Audio Visual, ο παλμός, τα χρώματα και η ενέργεια του Καρναβαλιού μεταφέρθηκαν με ποιότητα και επαγγελματισμό σε κάθε σπίτι, πολλαπλασιάζοντας τη χαρά και το μήνυμα αισιοδοξίας της διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχή κατέγραψαν πληρότητες που άγγιξαν το απόλυτο, με πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά της χώρας να επιλέγουν την πόλη για το αποκριάτικο τριήμερο. Οι ποικίλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις ενίσχυσαν την εξωστρέφεια, την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η βραδιά κορυφώθηκε με μεγάλη συναυλία της Ήβη Αδάμου, ξεσηκώνοντας το κοινό και ρίχνοντας αυλαία στο φετινό καρναβάλι με τον πιο δυναμικό και γιορτινό τρόπο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά ολόκληρη την Καρναβαλική Παρέλαση πατώντας στο κάτωθι λινκ