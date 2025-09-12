Αστέρας AKTOR – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: Επαγγελματίας ο Γρηγόρης Μηνασίδης

Ο επαγγελματίας πλέον ποδοσφαιριστής μας γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 2008 στα Γιαννιτσά και αγωνίζεται ως μέσος.

Έχει ήδη συμμετοχές στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί στην Κ15, στην Κ16 και στην Κ17.

Συγχαρητήρια Γρηγόρη, ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία με πολλές επιτυχίες.”