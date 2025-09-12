Αστέρας AKTOR – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ: Επαγγελματίας ο Γρηγόρης Μηνασίδης
Share
Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδεικνύεται από τους κόλπους του αναβαθμίζει ο Αστέρας AKTOR, ενισχύοντας την ομάδα με νέο “αίμα”. Πρόκειται για τον Γρηγόρη Μηνασίδη, που αγωνίζεται στην Κ19 του Αρκαδικού συλλόγου ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR.Ο επαγγελματίας πλέον ποδοσφαιριστής μας γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 2008 στα Γιαννιτσά και αγωνίζεται ως μέσος.
Έχει ήδη συμμετοχές στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί στην Κ15, στην Κ16 και στην Κ17.
Συγχαρητήρια Γρηγόρη, ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία με πολλές επιτυχίες.”