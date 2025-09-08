Εγκαίνια περιπτέρου στη ΔΕΘ | Σταύρος Παπασταύρου: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενώνει δυνάμεις και δίνει αποτελέσματα»

Ιδιαίτερα θερμά λόγια για το έργο και το όραμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού απηύθυνε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τον χαιρετισμό

του στα εγκαίνια του περιπτέρου της Διεθνούς Έκθεσης.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του Δημήτρη Πτωχού χαρακτηριζόταν από έναν «ολιστικό και συνολικό σχεδιασμό για την Πελοπόννησο», ο οποίος τότε έμοιαζε υπερφιλόδοξος, όμως σήμερα

αποδεικνύεται ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος. «Ο τεχνοκρατικός του λόγος είχε πολιτικό στίγμα, αλλά όχι πολιτικαντικό· ήρθε να ενώσει και όχι να διχάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η καταστροφική πυρκαγιά στον Φενεό. Όπως τόνισε, μέσα σε μόλις 50 ημέρες από την καταστροφή προχώρησαν οι απαραίτητες μελέτες, βρέθηκε ανάδοχος και εξασφαλίστηκαν τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε να προλάβουν οι παρεμβάσεις τον φετινό χειμώνα. «Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Περιφέρειας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης – μπράβο στον Δημήτρη γι’ αυτό», σημείωσε.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ακόμη ότι «η προσέγγιση της Περιφέρειας είναι η μόνη σωστή – δεν μπορεί κανείς να βλέπει αποσπασματικά τα θέματα, είτε αφορούν το νερό στη Δυτική Μάνη, είτε τις πυρκαγιές, είτε

το οδικό δίκτυο. Απαιτείται συνολική στρατηγική και αυτό ακριβώς υπηρετεί η Πελοπόννησος».

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα στέκεται αρωγός σε μια ενωμένη και τεκμηριωμένη Περιφέρεια που διεκδικεί λύσεις: «Συνεχίστε αυτή τη δουλειά και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας».