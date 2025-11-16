Αστέρας AKTOR B-Ηρακλής 0-1: Κρατά σφιχτά την κορυφή-«Ροπαλιά» ανόδου με Ντουρμισάι στην Τρίπολη

Διπλό-χρυσάφι με 1-0 στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR B κατέκτησε ο Ηρακλής, δια… πυρός και σιδήρου και μέσα από μεγάλες δυσκολίες. Ήταν η πρώτη νίκη του «Γηραιού» σε ματς με αντίπαλο από την πρώτη τετράδα, έχοντας τρεις ισοπαλίες με ομάδες από το γκρουπ της κορυφής.

Λυτρωτής ήταν ο Φιορίν Ντουρμισάι, με πέναλτι στο 73΄, με τον έμπειρο φορ να εξελίσσεται σε «χρυσή» αλλαγή των φιλοξενούμενων, σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι Αρκάδες.

Οι «κυανόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα, στόφα και μέταλλο επίδοξου πρωταθλητή σε μια δύσκολη έδρα, αφού η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είχε το «4/4» ως τώρα στο «σπίτι» της.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το «δυο στα δυο» με τον Ιεροκλή Στολτίδη στον πάγκο με κατάθεση ψυχής παρά τις αντιξοότητες, ενώ διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή για 5η συνεχόμενη αγωνιστική, αφήνοντας ξανά από κάτω τους τις Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας, που είχαν προσπεράσει για ένα 24ωρο και με ματς παραπάνω.

Αισθητή παρουσία οι φίλοι των «κυανόλευκων» στην Αρκαδία

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι φίλαθλοι του Ηρακλή που ταξίδεψαν μέχρι την Τρίπολη, έδωσαν βροντερό «παρών» στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τους Θεσσαλονικείς, κάνοντας πολύ αισθητή την παρουσία τους.

