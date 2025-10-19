Athens Kallithea – Καλαμάτα 1-2: Με στόφα… πρωταθλήτριας το μεγάλο «διπλό» για τη «Μαύρη Θύελλα»

Η Καλαμάτα ήταν αποφασιστική, σοβαρή και πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από το «Γρ. Λαμπράκης» με 1-2, καθώς επικράτησε της Athens Kallιthea. Τι και αν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές από το 49′; Η «Μαύρη Θύελλα» δεν πτοήθηκε λεπτό και διαχειρίστηκε άψογα το ματς.

Η ιστορία του ματς όσον αφορά τα γκολ γράφτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Παμλίδης και Μορέιρα ήταν οι σκόρερ της Καλαμάτας, ενώ για τους γηπεδούχους ο Μαυριάς βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έβγαλε αντίδραση μετά την ισοπαλία με την εντός έδρας ισοπαλία στο Αιγάλεω και φυσικά παρέμεινε στην κορυφή.

Δυνατό ξεκίνημα για τη «Μαύρη Θύελλα»

Η Καλαμάτα μπήκε αποφασισμένη να «καθαρίσει» από νωρίς το ματς, με επιθετική διάθεση και ξεκάθαρη φιλοσοφία να σκοράρει. Το κατάφερε μόλις στο 8′, όταν ο Μπρούνο Γκάμα «σέρβιρε» και ο Παμλίδης με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στην ίδια τακτική και απειλούσαν την εστία του Κρέσπι. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Η προειδοποίηση για το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, ήρθε στο 38′. Ο Μορέιρα πάτησε περιοχή, σούταρε αλλά ο Κρέσπι του είπε «όχι». Στο 41′ ωστόσο, το λάθος του τερματοφύλακα της Καλλιθέας που δεν συνεννοήθηκε σωστά με τον Πασαλίδη, έδωσε το δικαίωμα στον Μορέιρα να πετύχει το 0-2, εύκολα προ κενής εστίας.

Έβγαλε αντίδραση η Athens Kallithea

Παρά το «μούδιασμα», η Athens Kallithea αντέδρασε και μείωσε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Μαυριάς στο 45’+1′ με ωραίο ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έγραψε το 1-2 και έδωσε ελπίδες στην ομάδα του ενόψει του β’ μέρους. Μόλις μπήκε το γκολ, δευτερόλεπτα μετά ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, άρα δεν υπήρχε χρόνος για κάτι περισσότερο.

Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο με αποβολή – Δεν την εκμεταλλεύτηκε η Athens Kallithea

Με την επιστροφή των ομάδων στο γήπεδο, η Καλαμάτα είχε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά, με τον Μορέιρα που σούταρε από τα αριστερά και ανάγκασε τον Κρέσπι να απομακρύνει δύσκολα σε κόρνερ. Η φάση ωστόσο που άλλαξε τις ισορροπίες ήρθε στο 49′.

