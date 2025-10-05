Super League: Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα 1-4, Ακάθεκτοι πορεύονται οι “μελανόλευκοι”

Σαν… σίφουνας πέρασε από του Ρέντη η Καλαμάτα σκορπίζοντας με 1-4 τον γηπεδούχο Ολυμπιακό Β΄ στην αναμέτρηση που έγινε για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με σκόρερ τους Παμλίδη (7′ , 76′ με σουτ και κεφαλιά αντίστοιχα), Μάντζη (με δυο εύστοχα σουτ στο 25′ και στο 55′) η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε το τρίποντο που την κρατά στην κορυφή του Νοτίου ομίλου.

Για τους «Ερυθρόλευκους» σκόραρε ο Βαλμπουενά στο 60ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Διαιτησία: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων), Δημήτρης Μαυρουδής (Ηρακλείου), Ντάβαρης Ελευθέριος (Ηλείας)

Κίτρινες: Τουφάκης, Πνευμονίδης, Βαλμπουενά, Κεϊτά – Μορέιρα

Κόκκινες: 47′ Τουφάκης

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σίλκοτ Ντούμπερι (46′ Κεϊτά), Γιουσούφ (46′ Βαλμπουενά), Μαρτίνης (70′ Αλαφάκης), Δάμα, Λιατσικούρας (46′ Μπιλάλ), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (66′ Τάχατος), Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος (77′ Σπυράκος), Παμλίδης (77′ Μπρούνο Γκάμα), Μορέιρα (60′ Μιράντα), Μάντζης (60′ Κωτσόπουλος).