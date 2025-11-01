Athens Kallithea – Μαρκό 1-1: Συνεχίζουν… χέρι – χέρι

Η Μαρκό άντεξε στην πίεση της ανώτερης Athens Kallithea και έφυγε από το «Ελ Πάσο» με το βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Δοκάρι στο 90′ οι γηπεδούχοι.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η «μάχη» μεταξύ της Athens Kallithea με το Μαρκό στο «Ελ Πάσο». Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου προηγήθηκε, η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου ισοφάρισε σε 1-1 και πίεσε για την ανατροπή, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φύγουν από την Καλλιθέα με το βαθμό της ισοπαλίας. Ισόβαθμα τα δυο κλαμπ στη «μάχη» τους για την τετράδα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης (88′ Σαρδέλης), Ινσούα (46′ Φροσύνης), Μεταξάς (34′ λ.τ Σαταριάνο), Γκολφίνος (88′ Παϊσάο), Μαυριάς (63′ Γερολέμου), Γκαντίγιο, Γκέζος, Ντεντάκης.