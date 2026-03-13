«Άθληση για Όλους»: Κλήρωση Πρωταθλήματος Μπάσκετ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ του προγράμματος «Άθληση για Όλους», που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το φετινό πρωτάθλημα καταγράφει συμμετοχή ρεκόρ, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 16 ομάδες, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα.

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει την προσπάθεια για την ενίσχυση και αναβάθμιση των δράσεων μαζικού αθλητισμού, με στόχο τη συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες της πόλης.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Olympico Padel – Γεωπόνοι

Αρφαρά – Υγειονομικοί

Μπαρχελώνα – Fitroom

Subsonics – Chalikoulectris

Αναγέννηση – ΝΟΚ

Athanasiou Group – Old Stars

Δικηγόροι – Α’ ΕΛΜΕ

Θουρία – Αστραπή Panprod

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους συμμετέχοντες.