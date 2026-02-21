Συνέχιση των Τμημάτων «Άθληση και Παιδί» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» του Δήμου Καλαμάτας

Ένα πρόγραμμα που επαναλειτούργησε μετά από χρόνια, στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «Άθληση για Όλους» που γίνετε σε συνεργασία με την ΓΓΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια και έχει στόχο να προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον αθλητισμό, να διασκεδάσουν δημιουργικά και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι και τη σωματική δραστηριότητα.

Ποδόσφαιρο (Δημοτικό Στάδιο)

Ηλικίες 8 & 9 ετών

Δευτέρα 16:00–17:00

Τετάρτη 16:00–17:00

Σάββατο 10:00–11:00

Ηλικίες 10 & 11 ετών

Πέμπτη 16:00–17:00

Παρασκευή 16:00–17:00

Σάββατο 11:00–12:00

Μπάσκετ (Γήπεδο Νέδοντα)

Ηλικίες 9 & 10 ετών

Δευτέρα 16:00–17:00

Παρασκευή 17:00–18:00

Σάββατο 16:00–17:00

Ηλικίες 11 & 12 ετών

Δευτέρα 17:00–18:00

Τετάρτη 17:00–18:00

Σάββατο 17:00–18:00

Το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Καλαμάτας δίνει έμφαση στη συμμετοχή, στη χαρά της άθλησης και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στον αθλητισμό, ενισχύοντας τη σωματική υγεία, την κοινωνικοποίηση και το ομαδικό πνεύμα.

Η επαναλειτουργία των τμημάτων «Άθληση και Παιδί» σηματοδοτεί μια νέα δυναμική αρχή για τον παιδικό αθλητισμό στην πόλη, προσφέροντας ασφαλείς και οργανωμένες δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας

Τηλ. : 27213 60774

Email: [email protected]

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους γονείς να ενημερωθούν και να εντάξουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αθληθούν, να διασκεδάσουν και να καλλιεργήσουν αξίες ζωής μέσα από τον αθλητισμό.