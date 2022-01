Αύριο κάνει πρεμιέρα η Καλαμάτα 80 στα μπαράζ ανόδου -Πρώτος αντίπαλος ο Άθλος Ορεστιάδας- Παρακολουθήστε τον αγώνα σε live streaming

Αύριο κάνει πρεμιέρα η Καλαμάτα 80 στα μπαράζ ανόδου -Πρώτος αντίπαλος ο Άθλος Ορεστιάδας. Το πρωτάθλημα της Pre League Ανδρών έχει μπει στη Β’ φάση , με τους αγώνες του Γ’ ομίλου ανόδου που δημιουργήθηκε μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης σε Α’ και Β’ όμιλο.

Η καλαματιανή ομάδα διεκδικεί με αξιώσεις και όντας πρωταθλήτρια χειμώνα την πρώτη σε μια διαδικασία αρκετά πιο δύσκολη από αυτή προηγήθηκε, έχοντας γι΄ αρχή έναν ευχάριστο “πονοκέφαλο” αφού ο Παναγηκιώτης Ντάκουρης θα έχει στη φαρέτρα του όλα τα όπλα, όλο το “βαρύ πυροβολικό” που συνθέτει την εικόνα της ομάδας των “λύκων” ακόμα και το νέο της απόκτημα, τον πολύπειρο και κυπελλούχο Κροατίας, Stojan Iliev! Στόχος δεν είναι άλλος απο τη νίκη απέναντι στον Άθλο Ορεστιάδας, τον πρώτο και άγνωστο έως τώρα αντίπαλο σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι στον Γ’ όμιλο συμμετέχουν η Καλαμάτα 80, ο Κέρκης Σάμου και η ΑΕΚ από τον Α’ όμιλο και ο Πήγασος Πολίχνης, ο Αριστοτέλης Σκύδρα και ο Άθλος Ορεστιάδας από τον Β’.

Θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία. Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως και 6 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης του Γ’ Ομίλου. Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του Γ’ Ομίλου θα πάρει απευθείας την άνοδο στη Volley League Ανδρών.

Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τη 2η έως και την 5η θέση του Γ’ Ομίλου (PL-Γ/2 έως PL-Γ/5) θα αγωνισθούν σε Play Off με το πιο κάτω σύστημα μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του Γ’ Ομίλου).



PL(Γ2) v PL(Γ5) -> (1)

PL(Γ3) v PL(Γ4) -> (2)



Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του Γ’ Ομίλου.

Αγώνες για τις θέσεις 2-3: Ν(1) v Ν(2)

Οι δύο νικητές των αγώνων των Play Off 2-5, θα αγωνιστούν μεταξύ τους για την 2η και την 3η θέση του πρωταθλήματος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του Γ’ Ομίλου.



Αγώνες Play Off για τις θέσεις 4-5 του πρωταθλήματος δεν θα διεξαχθούν και οι ομάδες που ηττήθηκαν στους πρώτους αγώνες Play Off 2-5 θα καταλάβουν την 4η και την 5η θέση της Τελικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη του Γ’ Ομίλου.

Η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων Play Off στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος θα πάρει και αυτή την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων Play Off στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος θα δώσει αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση στην Τελική Κατάταξη της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες. Η νικήτρια ομάδα των αγώνων μπαράζ, θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 2022-2023.

Pre League Ανδρών – Γ’ Όμιλος Ανόδου – 1η αγωνιστική



Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

ΔΑΚ Πολίχνης 17.00: Πήγασος Πολίχνης – ΑΣ Κέρκης Σάμου

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Τοσουνίδης, Γραμματεία: Δεληκωστίδου, Παρατηρητής: Κουκουμάκας.

ΔΑΚ Σκύδρας 18.00: ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας – ΑΕΚ

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Δαλκιράνης, Γραμματεία: Παπαδοπούλου, Παρατηρητής: Θεμελής.

Παραλίας 18.00: ΑΟ Καλαμάτα 80 – ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Χανδρινός, Γραμματεία: Λιακουνάκου, Παρατηρητής: Τσουμελέας.

Σε ισχύ 10% πληρότητα – Παρακολουθήστε τον αγώνα σε Live streaming

Ελέω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία και των μέτρων που εφαρμόζονται πλέον στους αγωνιστικούς χώρους με την πληρότητα να μειώνεται σημαντικά καθώς από το 100% που ίσχυε μέχρι σήμερα, πλέον τίθεται σε εφαρμογή ποσοστό μόλις 10% με ανώτατο όριο τα χίλια άτομα ανά γήπεδο! Το μέτρο ισχύει από τις 3 Ιανουαρίου 2022 ως και και τις 16 του μήνα και αφορά τόσο τα ανοιχτά όσο και τα κλειστά γήπεδα… Τουτέστιν στο κλειστό γήπεδο της παραλίας μπορούν να εισέλθουν μόνον 125 φίλαθλοι.

Όπως έχει ανακοινώσει προ ημερών η ομάδα τα 125 διαθέσιμα εισιτήρια θα διατεθούν ως εξής:

Μέχρι και την Τρίτη 4/1 δικαίωμα απόκτησης εισιτήριου θα έχουν αποκλειστικα οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας (οι κάτοχοι έπρεπε να παραλάβουν το εισιτηριο τους μέχρι και τότε).

Από Τετάρτη 5/1 απελευθερώθηεκ το δικαίωμα για την απόκτηση εισιτηρίου για όλους τηρείται ωστόσο αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως τους.

Εισιτήρια ΔΕΝ θα πωλούνται έξω από το γήπεδο, παρά μόνο θα γίνεται έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού η νόσησης και του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

Κανείς όμως δεν θα μείνει δυσαρεστημένος καθώς η ομάδα έχει μεριμνήσει και σε συνεργασία με το BEST TV θα μεταφέρει όλη τη δράση επί της οθόνης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους

“Όσο άδικο και να βρίσκουμε και εμείς τον δραματικό περιορισμό των επιτρεπόμενων θεατών είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τους κανόνες και να συμμορφωθουμε. Όπως πάντα για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στο γήπεδο, το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά σε live streaming στο YouTube σε συνεργασία με το best-tv.gr .”

Μπορείτε να παρακολουτθήσετε τον αγώνα ζωντανά πατώντας στο κάτωθι λινκ (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί αύριο, 8/1 και ώρα 18:00