Αυτά είναι τα 5 επιδόματα που «ανακουφίζουν» τα νοικοκυριά τον Νοέμβριο

Ένας μήνας με ελαφρύνσεις και οικονομικές ανάσες για τα νοικοκυριά θα είναι ο Νοέμβριος, με 5 επιδόματα που πρόκειται να καταβληθούν μέσα στο μήνα στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν πληρωμές από την επιστροφή ενοικίου και το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ μέχρι το επίδομα παιδιού, το εποχικό βοήθημα και το επίδομα θέρμανσης, οι πληρωμές αφορούν ευάλωτες ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες και εποχικούς εργαζόμενους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, καθώς για κάποια προγράμματα οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ για η καταβολή των ποσών θα γίνει αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος του μήνα.

Αναλυτικά τα επιδόματα:

