ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για μισθούς και επιδόματα που προστέθηκαν στο πακέτο της ΔΕΘ

Νέα δέσμη πρόσθετων ρυθμίσεων που αφορούν μισθούς στο Δημόσιο και επιδόματα, πέραν όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εγκρίθηκε στο σημερινό (30.09.2025) υπουργικό Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, στο πακέτο της ΔΕΘ προστίθενται οι εξής προβλέψεις: καθιερώνεται επίδομα διοίκησης στα σώματα ασφαλείας, επεκτείνεται το επίδομα «συνόρων» των 130 ευρώ σε αστυνομικούς της ηπειρωτικής μεθορίου, αυξάνονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών του ΥΠΕΞ, θεσπίζεται αφορολόγητο στο επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και ερευνητών, ενώ αναγνωρίζεται μισθολογικά το πενταετές δίπλωμα με προώθηση δύο κλιμακίων.

