Αυτό είναι το κουμπί στο αυτοκίνητο που διώχνει το νερό της βροχής -Πού βρίσκεται

Η ορατότητα αποτελεί βασικός «συστατικό» της ασφαλούς οδήγησης, συνεπώς οφείλει κανείς να αξιοποιεί πλήρως τα υποσυστήματα του αυτοκινήτου που την εξασφαλίζουν ακόμα και κάτω από τις πλέον αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Μόνο ευχάριστη δεν είναι η εμπειρία να ξυπνήσεις το πρωί και να αντικρίσεις ένα στρώμα πάγου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου. Πρόκειται για μία κατάσταση που σε βάζει σε… αγγαρεία, αναγκάζοντάς σε να ξοδέψεις αρκετά λεπτά από τον χρόνο σου προκειμένου να καθαρίσεις το κρύσταλλο.

Μία αποτελεσματική και γρήγορη λύση για την απομάκρυνση του πάγου από τα παράθυρα είναι η χρήση μίας ξύστρας πάγου. Δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο για τους ιδιαίτερα χρήσιμους κατά την οδήγηση πλευρικούς καθρέπτες, που λόγω των μικρών διαστάσεών τους δεν είναι εύκολο να καθαριστούν με τη ξύστρα.

