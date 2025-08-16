Λάθος καύσιμο στον κινητήρα – Τι πρέπει να κάνεις αν βάλεις πετρέλαιο αντί για βενζίνη

Δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο να βάλεις ντίζελ αντί για βενζίνη ή και το ανάποδο, αλλά μπορείς με 5 απλά βήματα να σώσεις τον κινητήρα σου από πλήρη καταστροφή.

Είτε δεν γνωρίζετε με τι καύσιμο λειτουργεί το αυτοκίνητό σας, είτε μπερδέψατε τις αντλίες και δεν συνειδητοποιήσατε ότι βάζετε ντίζελ αντί για βενζίνη, σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να νιώσετε άσχημα γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αναμίξετε το καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας, με σκοπό να το σώσετε από μία σοβαρή ή και ολική ζημιά.

Τι πρέπει όμως να κάνετε σε περίπτωση που βάλετε ντίζελ αντί για βενζίνη; Για αρχή δεν θα πρέπει να εκκινήσετε τον κινητήρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσετε από κάποιον στο βενζινάδικο να σας βοηθήσει να αδειάσετε το ρεζερβουάρ ή ακόμα καλύτερα να πάρετε τηλέφωνο την οδική βοήθεια και να πάτε με το αυτοκίνητο στο συνεργείο σας. Εκεί θα σας αδειάσουν το ρεζερβουάρ και ενδεχομένως θα σας αλλάξουν και το φίλτρο καυσίμου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ