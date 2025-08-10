Έρευνα: Σε αυτή την ηλικία γερνάμε πιο γρήγορα

Ενδεχομένως να γερνάμε πιο γρήγορα μόλις φτάσουμε στην ηλικία των 50 ετών. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία, η γήρανση των οργάνων και των ιστών φαίνεται να επιταχύνεται γύρω από αυτήν την ηλικία.

Ωστόσο, δεν γερνούν όλα στο σώμα με τον ίδιο ρυθμό: τα αιμοφόρα αγγεία αρχίζουν να γερνούν ακόμη πιο γρήγορα από άλλα μέρη του σώματος

Γήρανση express στην ηλικία των 50

Για την νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell, αναλύθηκαν δείγματα ιστών από 76 δότες οργάνων που είχαν υποστεί τυχαία τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες σε ηλικία μεταξύ 14 και 68 ετών.

