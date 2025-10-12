Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στην Ελλάδα – Σε ποια περιοχή βρίσκεται

Μια θέση ανάμεσα στους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδα διεκδικεί ένα εφιαλτικό πέρασμα που σκαρφαλώνει στον ορεινό όγκο της Καλιακούδας, στον νομό Ευρυτανίας, προκαλώντας δέος στους οδηγούς.

Η Ελλάδα δεν φημίζεται μονάχα για τις δαντελωτές ακτές της και τα κρυστάλλινα νερά σε Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, αλλά και για τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους της.

Ταξιδεύοντας, λοιπόν, ως τη Στερεά Ελλάδα και την Ευρυτανία μπορείς να συναντήσεις ένα σπάνιο, για τα ελληνικά και όχι μόνο, δεδομένα «μονοπάτι» – έναν χωμάτινο δρόμο που σκαρφαλώνει στη νότια ράχη της περίφημης Καλιακούδας, ξεκινώντας από το ρέμα Κρικελιώτη και το φαράγγι Πάντα Βρέχει. Στο μεγαλύτερο τμήμα της, η ανάβαση -το πάσο της Καλιακούδας- είναι ένας χωμάτινος δρόμος, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερα για εκείνα τα οχήματα που δεν διαθέτουν αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σύστημα τετρακίνησης.

