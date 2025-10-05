Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία – Η Λακωνία στις περιοχές που σημειώθηκε baby boom

Μείωση 10% σημείωσε ο ρυθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τις ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα. Κάθε χρόνο «σβήνει» και μια μεγάλη ελληνική πόλη από τον χάρτη.

Το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων παραμένει αρνητικό από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση, ενώ την τελευταία πενταετία καταγράφεται το μεγαλύτερο άνοιγμα της «ψαλίδας».

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455. Ωστόσο και το 2023 οι γεννήσεις υπολείπονταν κατά 6,1% εκείνων που σημειώθηκαν το 2022 και ήταν 76.095.

Η οικονομική ανασφάλεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η έλλειψη δομών υποστήριξης της γονεϊκότητας κάνουν τα νέα ζευγάρια να μεταθέτουν χρονικά την απόκτηση του πρώτου τους παιδιού, ενώ συχνά δεν επιθυμούν καν να γίνουν γονείς.

Είναι χαρακτηριστικά τα συμπεράσματα έρευνας της Metron Analysis, όπου το 83% των νέων Ελλήνων ηλικίας 19-35 ετών δεν έχουν παιδιά και το 29% είναι άγαμοι που ζουν με τους γονείς τους. Μάλιστα το 80% των φορολογικών δηλώσεων που έγιναν στη χώρα μας δεν περιλαμβάνουν προστατευόμενο μέλος (παιδί).

Επιπλέον οι Ελληνίδες γίνονται μητέρες σε ολοένα και μεγαλύτερη ηλικία, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου ή και τρίτου παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, από τις 68.467 γεννήσεις της περυσινής χρονιάς, οι 22.880 έγιναν από μητέρες ηλικίας άνω των 30 ετών, οι 17.662 από μητέρες άνω των 35 ετών, ενώ σε πάνω από 7.000 περιπτώσεις οι μητέρες ήταν άνω των 40 ετών. Υπήρχαν μάλιστα και 239 γυναίκες που τεκνοποίησαν μετά τα 50 έτη.

Baby boom σε 10 περιοχές της χώρας

Ωστόσο, μέσα στη γενικότερη υποχώρηση των γεννήσεων, υπήρχαν κάποιες περιοχές της χώρας που εξέπληξαν ευχάριστα τους δημογράφους, σημειώνοντας αύξηση του ποσοστού τους σε σύγκριση με το 2023. Πρόκειται κυρίως για νησιωτικές περιοχές, ή περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας με έντονο το τουριστικό στοιχείο, όπου υπάρχουν δουλειές άρα και νέοι άνθρωποι που δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους, αλλά αντίθετα εργάζονται και κάνουν οικογένεια.

Οι περιοχές που πήγαν κόντρα στο ρεύμα της υπογεννητικότητας και σημείωσαν αύξηση των γεννήσεων το 2024 (σε σύγκριση με το 2023) είναι οι εξής:

Άρτα: 13,5%

Κεφαλλονιά και Ιθάκη: 13%

Ζάκυνθος: 12,8%

Κέρκυρα: 9,5%

Λακωνία: 9%

Σέρρες: 7,6%

Δωδεκάνησα: 4,4%

Φωκίδα 2,8%

Ρέθυμνο 2,8%

Θεσπρωτία: 2,2%

