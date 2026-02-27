Τελευταία Νέα
Αυξάνεται και η βενζίνη -Πού έχει φθάσει η τιμή της, τι πληρώνουν οι οδηγοί

Αυξήσεις, κατά 5 -6 λεπτά το λίτρο, έχουν σημειωθεί τις τελευταίες 15 ημέρες στην αμόλυβδη βενζίνη.

Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζει ακόμη εντονότερη ανοδική πορεία.

Οι σημερινές τιμές κυμαίνονται περίπου στο 1,77 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και 1,55 -1,56 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, ανάλογα με το πότε έχει προμηθευτεί καύσιμο κάθε πρατήριο.

Αυτές τις απαντήσεις έδωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, που εξήγησε ότι η αύξηση στα καύσιμα οφείλεται στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Η Mαρία Ζάγκα υπογράμμισε ακόμα ότι οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία καθορίζουν τα τιμολόγια που λαμβάνουν οι εταιρείες και στη συνέχεια τα πρατήρια. «Όταν αγοράζουμε με νέο τιμολόγιο, δεν μπορούμε να μην ανεβάσουμε την τιμή», σημείωσε.

