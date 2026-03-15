Πόσο μπορεί να αυξηθεί η βενζίνη μετά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Νέο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα αλλά και σε βασικά αγαθά τίθεται σε εφαρμογή, η οποία αναμένεται έως τις 30.6.2026, με στόχο α συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας πριν οι διεθνείς πιέσεις περάσουν πιο έντονα στην ελληνική αγορά.

Οι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν μπορούν πλέον να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Τα πρατήρια θα μπορούν να προσθέτουν μέχρι 12 λεπτά το λίτρο στο κόστος αγοράς του καυσίμου, ως μικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με το πλαφόν, οι τελικές τιμές στη βενζίνη πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές ή θα αυξηθούν περαιτέρω εάν το κόστος εισαγωγής και χονδρικής συνεχίσει να ανεβαίνει λόγω των πιέσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να προσθέτουν έως 5 λεπτά το λίτρο στην τιμή που αγοράζουν από τα διυλιστήρια. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει όριο στο περιθώριο κέρδους σε όλη τη διαδρομή της τιμής των καυσίμων, από το διυλιστήριο έως την αντλία.

Συνολικά, το πλαφόν πιθανότατα θα περιορίσει τις υπερβολικές αυξήσεις των περιθωρίων κέρδους, όμως η τελική τιμή που θα πληρώνουν οι καταναλωτές στην αντλία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και από το πώς θα διαμορφωθεί το κόστος χονδρικής στις επόμενες εβδομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

