Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου: Winter opening στο Bitter the bar

Ανανεωμένο και έτοιμο για νέες συγκινήσεις το Bitter the bar επιστρέφει αυτό το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, με ένα δυνατό Winter opening.

Από αυτό το Σάββατο και κάθε μέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην καρδιά της Καλαμάτας, στην πιο photogenic γωνιά της μεσσηνιακής πρωτεύουσας για selfies με φίλες και φίλους στο πιο ατμοσφαιρικό place to be! Bitter the bar

Από το πρωί για coffee, breakfast και brunch, με λαχταριστές και φρέσκες προτάσεις για τους foodlovers, μέχρι αργά το βράδυ για drinks and cocktails, για ξέγνοιαστα και διασκεδαστικά nights out το Bitter the bar είναι ο απόλυτος προορισμός κι αυτό τον Χειμώνα!