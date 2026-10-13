Black out στην Καλαμάτα: Βυθίστηκε στο σκοτάδι η πόλη – Διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές λόγω βλάβης σε υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ (pics)

Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» η Καλαμάτα λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, λόγω εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Χωρίς φωτισμό έμειναν αρκετές περιοχές και κεντρικοί δρόμοι της πόλης, μεταξύ των οποίων η Καλλιπατείρας, η Μαυρομιχάλη, η Ναυαρίνου, η Φαρών, καθώς και η πλατεία 23ης Μαρτίου.

Η έκταση της διακοπής δημιούργησε προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ η έλλειψη φωτισμού σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους προκάλεσε ανησυχία.

Η διακοπή οφείλεται σε βλάβη σε υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, με τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης να βρίσκονται σε εξέλιξη.