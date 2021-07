Blue Flag Mediterranean Week 2021: Δράση και στην Καλαμάτα

Για πέμπτη χρονιά φέτος, οι χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» διοργανώνουν την δράση Blue Flag Mediterranean week.

Η φετινή εβδομάδα δράσης Blue Flag Mediterranean week είναι από την 5η μέχρι την 11η Ιουλίου 2020 και θα συμμετάσχουν 10 χώρες, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Τουρκία. Όλοι μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα κι αυτό είναι και το μήνυμα της δράσης Caring for the sea that unites us!

Στόχος είναι να γίνουν τις ημέρες εκείνες, καθαρισμοί σε ακτές/μαρίνες ή στην ευρύτερη περιοχή των ακτών/μαρινών με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των συμμετεχόντων για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στην Blue Flag Mediterranean Week 2021, διοργανώνοντας δράση καθαρισμού της ακτής Ανατολική Καλαμάτα / Ανάσταση το πρωί της Τετάρτης 7 Ιουλίου 2021, με το 10ο ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας.