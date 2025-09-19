Τελευταία Νέα
Χαμηλό το ενδιαφέρον για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου

Περιορισμένη αναδείχθηκε η ανταπόκριση των ιδιωτών στο πρόγραμμα για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε έναν χρόνο κατατέθηκαν μόλις 5.260 αιτήσεις για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 6% των περίπου 90.000 δικαιούχων, σύμφωνα με το ertnews.

Το χαμηλό ενδιαφέρον οδήγησε στην απόφαση να δοθεί νέα παράταση ενός έτους, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει αναζωογόνηση στις αιτήσεις, καθώς τα κίνητρα θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκά.

