Χαμηλό το ενδιαφέρον για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου

Περιορισμένη αναδείχθηκε η ανταπόκριση των ιδιωτών στο πρόγραμμα για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε έναν χρόνο κατατέθηκαν μόλις 5.260 αιτήσεις για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 6% των περίπου 90.000 δικαιούχων, σύμφωνα με το ertnews.

Η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από τις αρχικές εκτιμήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που προσδοκούσε σε υψηλότερα έσοδα από τη διαδικασία.

Το χαμηλό ενδιαφέρον οδήγησε στην απόφαση να δοθεί νέα παράταση ενός έτους, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει αναζωογόνηση στις αιτήσεις, καθώς τα κίνητρα θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκά.

