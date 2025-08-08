Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου: Ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ τα «φέσια» του κράτους

Κάθε προηγούμενο ξεπερνούν πλέον τα επίπεδα που έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Φεβρουάριο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ξεπέρασαν τα 3,65 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια από την αρχή του έτους.

Εξ αυτών:

1. Τα νοσοκομεία αποτελούν τον μεγαλύτερο οφειλέτη, με χρέος προς προμηθευτές ύψους 1,599 δισ. ευρώ, οι σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ποσού. Στα ποσά αυτά δεν έχουν υπολογιστεί εκπτώσεις (rebate, clawback) που προβλέπει η νομοθεσία .

2. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 2,93 δισ. ευρώ ως το τέλος Ιουνίου:

2,32 δισ. ήταν οφειλές που προέρχονται από το 2024,

600 εκατ. είναι «φρέσκα» χρέη του πρώτου εξαμήνου του 2025 .

