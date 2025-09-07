Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
7
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάντμπολ: Ο νυν… και ο πρώην…

Share
Τελείωσε πρόσφατα το πρωτάθλημα χάντμπολ ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για το 2025, όπου έπαιξαν με την ομάδα της αστυνομίας δύο αθλητές που έχουν φορέσει την φανέλα της Ακαδημίας των Σπορ και μάλιστα αγωνίζονται και στην ίδια θέση (αριστερό εξτρεμ)..
Πρόκειται για τον πατρινό Αλέξη Κουρή (αριστερά στην φωτογραφία), ο πρώην και τον Βασίλειο Κολιούλη (δεξιά), ο νυν.
Για την ιστορία αναφέρεται ότι η ομάδα του στρατού ξηράς κατέλαβε την πρώτη θέση, την δεύτερη η αστυνομία και την τρίτη η πυροσβεστική.
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ