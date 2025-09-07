Χάρτης 600.000 εγκεφαλικών κυττάρων αλλάζει όσα ξέραμε για τον εγκέφαλο

Ερευνητές χαρτογράφησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα ενός θηλαστικού στο πλαίσιο δυο πρωτοποριακών μελετών, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που οι αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η έρευνα, η οποία περιλάμβανε δεδομένα από περισσότερα από 600.000 εγκεφαλικά κύτταρα ποντικών και κάλυψε περιοχές που αντιστοιχούν σε πάνω από 95% του εγκεφάλου, δημοσιεύθηκε σε δύο άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Τα ευρήματα των δυο μελετών δείχνουν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων εμπλέκει πολύ περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από όσες εκτιμούσαν οι επιστήμονες.

Η κολοσσιαία αυτή προσπάθεια διεξήχθη από το Διεθνές Εργαστήριο Εγκεφάλου (IBL), μια συνεργασία πειραματικών και θεωρητικών νευροεπιστημόνων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το πρόβλημα με τις προηγούμενες μελέτες

Στο παρελθόν, πολλές ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες επιχείρησαν να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως η σχέση ανάμεσα στην εγκεφαλική δραστηριότητα και τη συμπεριφορά. Ωστόσο, κάθε εργαστήριο μελετούσε διαφορετικούς εγκεφάλους ποντικών και διεξήγαγε ελαφρώς διαφορετικά συμπεριφορικά πειράματα για κάθε ομάδα τρωκτικών. Αυτό οδήγησε σε δεδομένα που ήταν ασυνεπή και δύσκολα συγκρίσιμα.

«Δεν ξέραμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, γιατί τόσα πράγματα ήταν διαφορετικά», εξήγησε ο Ματέο Καραντίνι, νευροεπιστήμονας στο University College London και βασικό μέλος του IBL.

Ένα ενιαίο, γιγαντιαίο πείραμα

Για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι επιστήμονες του IBL σχεδίασαν ένα ενιαίο, αυστηρά τυποποιημένο πείραμα σε κλίμακα που κανένα μεμονωμένο εργαστήριο δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει. Συνδύασαν το πείραμα με εξαιρετικά ακριβή εργαλεία καταγραφής εγκεφαλικής δραστηριότητας και προκαθορισμένες μεθόδους ανάλυσης, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο αναπαραγώγιμα.

Η μελέτη περιλάμβανε 139 ποντίκια, κατανεμημένα σε 12 εργαστήρια παγκοσμίως, στα οποία εμφυτεύτηκαν συσκευές καταγραφής εγκεφαλικής δραστηριότητας που ονομάζονται Neuropixels. Οι συσκευές αυτές μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα έως και 1.000 μεμονωμένους νευρώνες.

