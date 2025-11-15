Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Τα «κόκκινα» σημεία στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

Πρωτοποριακή πλατφόρμα και ένα ολοκληρωμένος χάρτης σεισμικού κινδύνου, που βασίζεται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων, έχουν ως σκοπό να συμβάλουν στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στην περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν σε μια κοινοπραξία οργανισμών δίνοντας τη δυνατότητα σε διαδιαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα και έκθεσης ευρωπαϊκών κτιρίων, την ευπάθεια και ευαλωτότητα τους, δεδομένα και μοντέλα απόκρισης του δικτύου, μοντέλα σεναρίων σεισμών και άλλα πολλά. Ο χάρτης που συντάσσεται από σεισμολόγους και μηχανικούς, χωρίζει μια γεωγραφική περιοχή σε ζώνες (ή κατηγορίες) σεισμικής επικινδυνότητας. Αυτές οι ζώνες αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές που χρησιμεύουν στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κτιρίων και των τεχνικών έργων.

Σύνδεση με την Ελλάδα

Ελληνικοί φορείς είναι μέλη της Κοινοπραξίας EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk) και συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Μοντέλων. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται αποτελούν τη βάση για τις προτάσεις που έχουν γίνει για την επικαιροποίηση του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας.

Αυτός ο χάρτης χωρίζει τον ελληνικό χώρο σε τρεις κύριες ζώνες: Περιοχές με σχετικά χαμηλότερη σεισμική επικινδυνότητα. Περιοχές με μέση σεισμική επικινδυνότητα. Περιοχές με την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα.

Περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και μέτρα προστασίας

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο σεισμικό κίνδυνο στην Ευρώπη είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αλβανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη στην Τουρκία, η Κατάνια και η Νάπολη στην Ιταλία, το Βουκουρέστι στη Ρουμανία και η Αθήνα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες σεισμικές απειλές.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία EFEHR και τη βάση δεδομένων EM-DAT κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι σεισμοί ευθύνονται για πάνω από 200.000 θανάτους στην Ευρώπη με την Ιταλία (1908, 1915) και την Τουρκία (1939) να μετρούν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η νέα χαρτογράφηση του σεισμικού κινδύνου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ισχυρών σεισμών, της αναμενόμενης έντασης της εδαφικής κίνησης σε διάφορες περιοχές και λειτουργεί ως εργαλείο για τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης.