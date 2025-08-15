ChatGPT: Δεν θα λέει πλέον σε χρήστες να χωρίσουν – Η νέα πολιτική της OpenAI

Το ChatGPT δεν θα λέει πλέον στους χρήστες να χωρίσουν με τον σύντροφό τους και θα τους ενθαρρύνει να κάνουν διαλείμματα από μακρές συνομιλίες, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στο δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, ανακοίνωσε ότι το chatbot δεν θα δίνει οριστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την προσωπική ζωή των χρηστών, αλλά θα τους βοηθά να συλλογίζονται τα προβλήματά τους, όπως πιθανούς χωρισμούς.

«Αν ρωτήσετε: “Πρέπει να χωρίσω με το αγόρι μου;”, το ChatGPT δεν θα σας απαντήσει άμεσα. Θα σας καθοδηγήσει να το σκεφτείτε, βάζοντας ερωτήσεις και ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά», ανέφερε η OpenAI.