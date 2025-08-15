Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Διάχυτος παραμένει ο φόβος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσεις πολλές θέσεις εργασίας και δυστυχώς αυτό είναι πλέον μία απτή πραγματικότητα, με συγκεκριμένες δουλειές να είναι πιο πιθανό να εξαλειφθούν.

Το πώς αυτή η διασικασία θα γίνει, πότε και με ποιον τρόπο θα προετοιμαστούμε, αποτελούν πληροφορίες τις οποίες δεν κατανοούμε πλήρως, καθώς η ίδια η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο κομμάτι της τεχνολογίας.

Πώς λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο μηχανισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ακόμα κάπως ασαφής, ακόμα και για τους ειδικούς. Ωστόσο, γνωρίζουμε ένα σημαντικό πράγμα: ότι μαθαίνει.