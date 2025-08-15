Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Διάχυτος παραμένει ο φόβος ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσεις πολλές θέσεις εργασίας και δυστυχώς αυτό είναι πλέον μία απτή πραγματικότητα, με συγκεκριμένες δουλειές να είναι πιο πιθανό να εξαλειφθούν.
Το πώς αυτή η διασικασία θα γίνει, πότε και με ποιον τρόπο θα προετοιμαστούμε, αποτελούν πληροφορίες τις οποίες δεν κατανοούμε πλήρως, καθώς η ίδια η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο κομμάτι της τεχνολογίας.
Πώς λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο μηχανισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ακόμα κάπως ασαφής, ακόμα και για τους ειδικούς. Ωστόσο, γνωρίζουμε ένα σημαντικό πράγμα: ότι μαθαίνει.
Όπως οι άνθρωποι μαθαίνουν από την εμπειρία, τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μαθαίνουν από τα δεδομένα. Ένα μοντέλο ΑΙ με περιορισμένα δεδομένα είναι σαν ένα μικρό παιδί. Αντίθετα, ένα μοντέλο με πλήθος δεδομένων είναι σαν ένας έμπειρος ενήλικας, αναφέρει δημοσίευμα του World Economic Forum.
