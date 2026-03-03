Χειμερινές εκπτώσεις: Μία στις δύο επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερο τζίρο φέτος

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο καλύπτει τα εμπορικά καταστήματα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, τα οποία αποτυπώνουν τη στενότητα της αγοράς.

Χαρακτηριστικά, στη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων, 1 στις 2 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις μεγαλύτερο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εξέλιξη που επαυξάνει την ένταση των κλυδωνισμών που προκάλεσε η μείωση των πραγματικών πωλήσεων στο σύνολο του 2025.