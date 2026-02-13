Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας άγγιξε το μισό τρισ. ευρώ το 2025, με αύξηση 1,6%

Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και ανήλθε σε 492,06 δισ. ευρώ, έναντι 484,46 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (11,6%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων ο τζίρος το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 129,44 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, που είχε ανέλθει σε 127,63 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (15,6%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (9,3%).

