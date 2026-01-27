Τελευταία Νέα
Χιλιάδες αυτοκίνητα θα κόβονται στα ΚΤΕΟ -Τι αλλάζει στους ελέγχους

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να ενσωματώνεται και στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, σηματοδοτώντας μια από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία των ΚΤΕΟ τα τελευταία χρόνια.

Η τεχνολογία και το αυτοκίνητο παραμένουν δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αξιοποιεί διαρκώς νέες ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της απόδοσης και της συνδεσιμότητας.

Το ίδιο μοτίβο επεκτείνεται πλέον και στον τομέα του τεχνικού ελέγχού, καθώς η Ευρώπη προχωρά στην υιοθέτηση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιθεώρηση των οχημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

