Χιούμορ: Ποια είναι η πιο αστεία χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα

Mπορεί να μιλάμε για το μεσογειακό ταπεραμέντο, όμως όσον αφορά στο χιούμορ, τα πρωτεία κατέχει μια χώρα της βόρειας Ευρώπης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα μιας παγκόσμιας εταιρείας μεταφοράς χρημάτων, την Remitly, η χώρα με τους περισσότερους… χιουμορίστες είναι η Τσεχία. Με βαθμολογία 72,33, η χώρα χαρακτηρίζεται από το ευφυές, αιχμηρό και αυτοσαρκαστικό χιούμορ.

Στην μελέτη, το κωμικό στυλ τους περιγράφεται ως «ένα ισχυρό μείγμα αυτοσαρκασμού, καυστικής ειρωνείας και επιδέξια χειριζόμενου σαρκασμού». Το τσέχικο χιούμορ δεν είναι θορυβώδες ή θεατρικό, αλλά λεπτό, βασισμένο σε ακριβή σαρκασμό και ατάραχη έκφραση.

Η Πορτογαλία έρχεται δεύτερη με βαθμολογία 71,42, με την εταιρία να σημειώνει ότι το πορτογαλικό χιούμορ τείνει προς το φιλικό στυλ, με αποτέλεσμα έναν συνδυασμό ζεστασιάς και εξυπνάδας. «Γνωστοί για τα γρήγορα αστεία τους, συχνά χρησιμοποιούν το χιούμορ για να γοητεύσουν, να πειράξουν και να αφοπλίσουν», δήλωσε η εταιρεία.

