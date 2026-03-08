Χωρίς σήμα ή ρεύμα; Πώς το κινητό σας μπορεί να σας «σώσει» ακόμα και offline

Το smartphone έχει μετατραπεί πλέον σε ένα πολυεργαλείο που υπερβαίνει την απλή συνομιλία. Λειτουργεί ως ψηφιακό πορτοφόλι, πλοηγός, βιβλιοθήκη εγγράφων και πηγή πληροφόρησης.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε μια έκτακτη συγκυρία —από ένα τυχαίο συμβάν έως μια γενικευμένη βλάβη στις επικοινωνίες— είναι σκόπιμο να έχουμε ήδη μεριμνήσει για την αποθήκευση ορισμένων κρίσιμων δεδομένων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πολλές, η αξία τους όμως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

1. Τηλέφωνα πρώτης προτεραιότητας

Αν και ο κατάλογος των επαφών μας είναι πλήρης, είναι αναγκαίο να έχουμε σε ευδιάκριτη θέση —ή στην κατηγορία των «αγαπημένων»— ορισμένους αριθμούς κλειδιά:

Άμεσα συγγενικά πρόσωπα

Τον προσωπικό μας ιατρό

Έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης για επείγουσες περιπτώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα προβολής επαφών έκτακτης ανάγκης χωρίς να απαιτείται το ξεκλείδωμα της οθόνης.

