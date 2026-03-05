Apple: Ανακοίνωσε το φθηνότερο iPhone 17e και το ταχύτερο iPad Air με Μ4 chip

Η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 17e και το iPad Air με Μ4 chip. Πρόκειται για μια νέα ισχυρή και προσιτή προσθήκη στη σειρά iPhone 17 με το νεότερης γενιάς Α19 chip, με εξελιγμένες δυνατότητες ΑΙ καθώς και το νέο iPad Air με Μ4 chip προσφέροντας την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ.

Το iPhone 17e διατίθεται από την Apple με αποθηκευτικό χώρο ξεκινώντας από τα 256GB, με οθόνη 6,1 ιντσών Super Retina XDR με Ceramic Shield 2, προσφέροντας 3 φορές καλύτερη αντοχή σε γρατζουνιές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και μειωμένες αντανακλάσεις. Με το MagSafe, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν γρήγορη ασύρματη φόρτιση και να έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο οικοσύστημα αξεσουάρ, όπως φορτιστές και θήκες.

Επιπλέον το iPhone 17e διαθέτει το C1X, το νεότερης γενιάς modem κινητού δικτύου που έχει σχεδιάσει η Apple, το οποίο είναι έως και 2 φορές ταχύτερο από το C1 στο iPhone 16e.

Η κάμερα 48MP Fusion αποτυπώνει εκπληκτικές φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων πορτραίτων νέας γενιάς, καθώς και βίντεο 4K Dolby Vision και επιτρέπει οπτικής ποιότητας 2x Telephoto, σαν να έχεις δύο κάμερες σε μία.

