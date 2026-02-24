Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Έντονο εργασιακό στρες, υψηλή ψυχολογική πίεση, σοβαρές ανισότητες, σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακός εκφοβισμός. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν – εν πολλοίς – το εργασιακό περιβάλλον για την πλειονότητα των εργαζομένων, καθώς περίπου οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν έντονη πίεση στην εργασία τους γεγονός που αντικατοπτρίζει αρνητικά στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, με το 87% να αναφέρει ότι εργάζεται συχνά ή πάντα υπό συνθήκες άγχους

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η ποιότητα της εργασίας δοκιμάζεται στη χώρα μας, την ώρα που η τεχνολογική πρόοδος και οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούν αναβάθμιση δεξιοτήτων, ψυχολογική ενίσχυση και θεσμική θωράκιση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ