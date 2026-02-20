Χρυσή Διάκριση για τη Μεσσηνία: Το MESSINIA FORUM κατακτά την κορυφή στα Event Awards 2026 | Ραντεβού στις 25 & 26 Απριλίου για το 4ο MESSINIA FORUM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η ισχύς εν τη ενώσει»: Το Gold Βραβείο ανήκει σε όλη τη Μεσσηνία. Σε μια λαμπερή τελετή για την 10η επέτειο των Event Awards 2026, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (Σ.Ε.Μ.) κατέκτησε το ΒΡΑΒΕΙΟ GOLD για το MESSINIA FORUM στην κατηγορία Tourism Event.

Η υποψηφιότητα με τίτλο: «Messinia Forum – Ο Τουρισμός της Μεσσηνίας Μέσα από τη Γεύση, τη Φύση και τον Άνθρωπο» αναδείχθηκε ως κορυφαίο παράδειγμα διοργάνωσης που προάγει την εξωστρέφεια, την ποιότητα και τη συλλογικότητα.

Τα Event Awards γιόρτασαν φέτος μια ιστορική επέτειο, συμπληρώνοντας 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας ως ο μεγαλύτερος και πιο καταξιωμένος θεσμός για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τους επαγγελματίες του κλάδου στη χώρα μας.

Η επετειακή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο InterContinental Athenaeum Athens, με τη συμμετοχή 500 κορυφαίων στελεχών της αγοράς, δημιουργών, agencies, brands, θεσμικών και ακαδημαϊκών εκπροσώπων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των Event Awards ως σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα.

Μια Οργανωτική Επιτροπή με Όραμα και Ανιδιοτέλεια

«Κάθε διάκριση είναι τιμή, αλλά κυρίως ευθύνη. Μας ωθεί να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να θέσουμε τον πήχυ ακόμα πιο ψηλά για το μέλλον».

Η διάκριση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της ανεκτίμητης εθελοντικής προσφοράς της Οργανωτικής

Επιτροπής. Μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, με υψηλή επιστημονική και

επαγγελματική κατάρτιση, ένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από ένα κοινό όραμα: την ανάδειξη της Μεσσηνίας

σε έναν διεθνή, ποιοτικό προορισμό συνολικής εμπειρίας 365 ημέρες τον χρόνο.

“Το βραβείο αυτό δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε όλους όσοι πίστεψαν ότι η Μεσσηνία μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Είναι το βραβείο της Μεσσηνίας και για τη Μεσσηνία”

Ένα Οικοσύστημα Συνεργασίας

Το MESSINIA FORUM κατάφερε να γίνει ο συνδετικός κρίκος μιας ολόκληρης αλυσίδας αξίας. Η εξωστρέφεια και οι συνεργασίες έφεραν άλλη πνοή στην Μεσσηνία.

Ο Σ.Ε.Μ. ευχαριστεί θερμά:

Τους επαγγελματίες – μέλη του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διοργάνωσης.

που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διοργάνωσης. Τους παραγωγούς, τυποποιητές, οινοποιούς, αποσταγματοποιούς, ποτοποιούς και ζυθοποιούς που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της γης μας.

που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της γης μας. Τους επαγγελματίες του θεματικού εναλλακτικού τουρισμού , οι οποίοι μέσα από τη δυναμική πλατφόρμα experienceskalamata.com (που γεννήθηκε μέσα από το Forum), προβάλλουν τη βιώσιμη και ανθωποκεντρική ανάπτυξη του τουρισμοού.

, οι οποίοι μέσα από τη δυναμική πλατφόρμα (που γεννήθηκε μέσα από το Forum), προβάλλουν τη βιώσιμη και ανθωποκεντρική ανάπτυξη του τουρισμοού. Τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της Μεσσηνίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φιλοξενίας μας.

που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της φιλοξενίας μας. Κάθε επιχείρηση που υποστηρίζει το FORUM, τους χιλιάδες επισκέπτες και το σύνολο των φορέων που στέκονται αρωγοί: από τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Δήμους της Μεσσηνίας, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Πελοποννήσου , το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τους Διεθνείς Οργανισμούς και κάθε ενεργή συλλογικότητα πολιτών.

Προχωράμε στο 4ο MESSINIA FORUM: “Messinia 365 – Beyond Limits, Building Skills for the Future “

Με την ώθηση αυτής της χρυσής διάκρισης, ο Σ.Ε.Μ. ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 4ου MESSINIA FORUM,

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο εμβληματικό Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Με κεντρικό τίτλο «Messinia 365 – Beyond Limits, Building Skills for the Future», το φετινό FORUM

επικεντρώνεται στις δεξιότητες που απαιτεί η τουριστική αγορά του αύριο.

Το MESSINIA FORUM συνεχίζει να δίνει νέα πνοή στον τόπο μας, αποδεικνύοντας ότι όταν μεσσηνιακή

ταυτότητα & αυθεντικότητα συναντά τον επαγγελματισμό, το αποτέλεσμα είναι διεθνούς επιπέδου.

Σας περιμένουμε όλους στις 25 & 26 Απριλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας!

Το επίσημο δελτίο τύπου της διοργάνωσης:

Απονομή Event Awards 2026 – 10 Χρόνια Δημιουργίας & Αριστείας. Στην κορυφή των διακρίσεων Event Plus, Magna Events, Campari Hellas

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε εκδηλώσεις που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη στρατηγική σκέψη και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εμπειρίας, σε έναν κλάδο που εξελίσσεται, μετασχηματίζεται και επαναπροσδιορίζει τη σημασία της ζωντανής επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς το κοινό είχε την ευκαιρία να θυμηθεί ομάδες και έργα που διακρίθηκαν και ξεχωριστές στιγμές του κλάδου όπως αποτυπώθηκαν μέσα από τη διαδρομή των 10 χρόνων του θεσμού. Την παρουσίαση, τόσο της διαδρομής των βραβείων όσο και της ανακοίνωσης των φετινών νικητών, ανέλαβαν οι Μαρία Ζαφειράτου, Παναγιώτης Χατζηδάκης, Τζένη Μελιτά, Μαρία Νικόλτσιου, Πέτρος Κουμπλής, παρουσιαστές και παρουσιάστριες απονομών των προηγούμενων χρόνων.

Τα βραβεία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν 65 διακεκριμένοι εκπρόσωποι εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων. Η Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος των Event Awards 2026, υπογράμμισε τη σημασία της επετειακής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι εδώ και δέκα χρόνια ο θεσμός αναδεικνύει πως πίσω από κάθε επιτυχημένη εκδήλωση βρίσκονται ιδέες, στρατηγική και, πάνω απ’ όλα, άνθρωποι. Όπως ανέφερε, «τα events δεν είναι απλώς διοργανώσεις. Είναι εργαλεία σύνδεσης. Είναι εμπειρίες που δημιουργούν μνήμη». Συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι κάθε διοργάνωση με ουσία συμβάλλει σε μια κοινωνία πιο δημιουργική και ανθρώπινη.

Τιμητική Διάκριση

Το τιμητικό βραβείο της φετινής διοργάνωσης, απονεμήθηκε στον Ανδρέα Τσιλιφώνη για τη συνολική, διαχρονική του συμβολή στον κλάδο των events. Με πολυετή πορεία και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μεγάλων διοργανώσεων υπήρξε πρωτοπόρος στην εξέλιξη της εμπειρίας, της παραγωγής και της στρατηγικής σκέψης στα events. Παράλληλα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης στα πρώτα χρόνια των Event Awards, συνέβαλε ουσιαστικά στην εδραίωση του θεσμού, θέτοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας

Τα Βραβεία της Δεκαετίας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων, τα Event Awards απένειμαν δύο επετειακές διακρίσεις-ορόσημο, τιμώντας τις ομάδες που συμμετείχαν ενεργά σε όλη την πορεία του θεσμού, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα βραβεία και υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιδραστικές εκδηλώσεις των τελευταίων 10 ετών. Ο τίτλος Event Agency της Δεκαετίας απονεμήθηκε στην Yard, ενώ τον τίτλο του Event Company της Δεκαετίας απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ.

Τα κορυφαία Βραβεία

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την αντίστοιχη κατάκτηση βραβείων εκ μέρους των επιχειρήσεων, προέκυψαν και τα κορυφαία βραβεία της φετινής διοργάνωσης: Event Agency of the Year αναδείχθηκε η Event Plus, Event Client of the Year η Campari Hellas, ενώ τον κορυφαίο τίτλο του Event of the Year κατέκτησε η Magna Events με το «Future Unfold 2024»

Platinum Βραβεία

Οι υποψηφιότητες που απέσπασαν την μεγαλύτερη βαθμολόγια και ξεχώρισαν στις κατηγορίες που διαγωνίστηκαν ήταν:

Anthings με το Lancôme Skin Science Club

Event Plus με το adidas SEE Team Huddle & Year End Moment

Event Plus με το Intersport Football Store Grand Opening Event

Fuzz Productions με το Release Athens Festival 2025

Εμπορικός Σύλλογος Ευόσμου-Κορδελιού με τη Λευκή Νύχτα Ευόσμου 2025

Magna Events με το Future Unfold 2024

Ginger Communications – Formaika – Raw House Productions με το ΑΧ ΒΑΧ – The Live Show powered by Plaisio

Amuse – Producta Direct με το Skoda Let’s Explore – Ενεργοποίηση του brand μέσα από μια γιορτή αυτοκίνησης και εμπειρίας

Lenovo – Solid Havas – Avion Films με το Lenovo AI Inspires All _ AI Catwalk

Event Plus με το Kérastase Gloss Absolu PR Event

αία* relate με τα Misko Pasta Parties

Event Plus με το Make-A-Wish Ελλάδος – «Βραδιά του Ευχαριστώ 2025»

Event Plus με το Kaizen Townhall 2024 “Who wants to be the Kaizener of the Year”

Ευ Ζην με το Campari Athens Bar Show 2024

Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν με την Τιμητική Υποστήριξη του HAPCO & DES.

Proud Experience Partners: ISTROS PRODUCTION, Chapter5 , Aperol, Diastasis, HÄST, Inno Premium, Οινοποιείο Ζαχαριά

Official Publication είναι το περιοδικό Marketing Week.

Επισκεφτείτε το site των βραβείων www.eventawards.gr προκειμένου να δείτε τους νικητές, τις φωτογραφίες και το video της τελετής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση.