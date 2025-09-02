Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: 1.036 «αμαρτωλά» ΑΦΜ – Καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ, δεσμεύονται οι περιουσίες τους

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανακοίνωσε τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ είναι 1.036 ενώ καταλογίστηκαν 22,7 εκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας πως δεσμεύονται οι περιουσίες τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

Αριθμός αιτήσεων (ΑΦΜ) προς διερεύνηση: 6.354.

Εξαγόμενες εκθέσεις: 1.036.

Καταλογισθέντα ποσά: 22.667.522,17 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια με 850 περιπτώσεις, ενώ για την Πελοπόννησο αναφέρονται 5 μόλις εκ των οποίων μόνο 1 άνω των 20.000 €

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

