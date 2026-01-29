Τελευταία Νέα
Χρυσός: Ξεπέρασε για πρώτη φορά και τα 5.300 δολάρια – Διατηρεί την ορμή του το ασήμι

Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του χρυσού την Τρίτηδιευρύνοντας το ιλιγγιώδες ράλι που καταγράφει εδώ και καιρό το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο δέχθηκε έξτρα ώθηση τις τελευταίες ημέρες από το «αδύναμο» δολάριο και την φυγή των επενδυτών από τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά στη νέα τιμή ρεκόρ 5.311,31 δολάρια, ειδικά μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ανησυχεί για την πτώση του δολαρίου που έχει σαν αποτέλεσμα το κορυφαίο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο να βρίσκεται στο πιο αδύναμο επίπεδό του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αυτή την ώρα ο χρυσός spot ενισχύεται 3,92% και βρίσκεται στις 5.284,39 δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

