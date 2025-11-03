Σε ιστορικά ρεκόρ χρυσός, ασήμι και πλατίνα τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας των ρεκόρ στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Εκτός από τον χρυσό, που η τιμή του σκαρφάλωσε έως τα 4.355 δολάρια ανά ουγκιά, ιστορικά υψηλά σημείωσαν και οι τιμές του ασημιού και της πλατίνας, με τις τιμές τους να φτάνουν πάνω από τα 54 δολάρια και τα 1.722 δολάρια ανά ουγκιά, αντίστοιχα.
Η ετήσια αύξηση των τιμών για το ασήμι (50%) και την πλατίνα (60%) ήταν υψηλότερη από αυτή του χρυσού (46%).
Η πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων έχει υψηλό συντελεστή συσχέτισης, όπως φαίνεται και από τις μεταβολές τους στην τελευταία πενταετία, με την τιμή του χρυσού να υπερδιπλασιάζεται (αύξηση 114%) στην περίοδο αυτή, όπως και του ασημιού (αύξηση 102%), ενώ η της πλατίνας αυξήθηκε 90%.
