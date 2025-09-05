Cinema Παντού: Ενα κινηματογραφικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα

Μια πολιτιστική δράση που διήρκεσε τρεις μήνες και βρέθηκε σε κάθε γωνιά της χώρας, με 13.000 θεατές να απολαμβάνουν δωρεάν κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια.

Ο κινηματογράφος ήταν και συνεχίζει να είναι μια από τις αγαπημένες μορφές ψυχαγωγίας. Σε όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού και μέσω της δράσης «Cinema Παντού» τον απόλαυσαν χιλιάδες θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μέσω του «Cinema Παντού» η Εβδομη Τέχνη ταξίδεψε σε 30 περιοχές της πατρίδας μας, με 13.000 θεατές να την απολαμβάνουν.

Συνοδοιπόρος σε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι ήταν η Dimitriadis/Vitoros Law Firm. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ένας εκ των εκ ιδρυτών της δικηγορικής εταιρείας ενημέρωνε τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, για την πορεία της δράσης μέσα από φωτογραφίες.

Η δράση «Cinema Παντού» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά, προσφέροντας στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας. Οι προβολές ήταν δωρεάν και ανοικτές για το κοινό, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια.

Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, πλατείες και ανοικτοί χώροι μετατράπηκαν σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες, από το Καρπενήσι και το Διδυμότειχο μέχρι τον Αη Στράτη και τα Γιαννιτσά.

Αλλωστε, σε όλες τις περιοχές όπου έγιναν προβολές η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή. Σε κάποιες μάλιστα, όπως στον Αη Στράτη και στη Ρειχιά, όπου ο μέσος όρος των μονίμων κατοίκων αγγίζει τους 130, ήταν εντυπωσιακό ότι πάνω από το 80% παρακολούθησαν τις προβολές. Συγκεκριμένα, στον Αη Στράτη, όπου προβλήθηκαν δύο ταινίες, μία παιδική και μία για ενηλίκους, τα παιδιά που είδαν το έργο ήταν 19, από τα 20 που μένουν στο νησί.

Μοναδικές σκηνές εκτυλίχθηκαν επίσης στον Εβρο, στο Σουφλί, στο Νεστόριο και στη Σκύρο, όπου ηλικιωμένοι άνθρωποι έπιαναν θέση ακόμα και τρεις ώρες προτού ξεκινήσει η ταινία, καθώς δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους κινηματογράφο.

Οι περιοχές όπου ταξίδεψε η δράση ήταν:

1. Θάσος (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

2. 06/06 Γιαννιτσά (Κιλκίς)

3. 07/06 Τσοτύλι (Κοζάνη)

4. 08/06 Δεσκάτη (Γρεβενά)

5. 09/06 Νεστόριο (Καστοριά)

6. 10/06 Λαιμός (Φλώρινα)

7. 14/06 Αριδαία (Πέλλα)

8. 15/06 Ανάβρα (Μαγνησία)

9. 16/06 Καρπενήσι (Ευρυτανία)

10. 20/06 Ανθοχώρι (Μέτσοβο)

11. 21/06 Πιστιανά (Άρτα)

12. 24/06 Ζίτσα (Ιωάννινα)

13. 27/06 Αη – Στράτης (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

14. 28/06 Τυχερό (Έβρος)

15. 29/06 Σουφλί (Θράκη)

16. 30/06 Ορεστιάδα

17. 17/07 Πλάτανος (Κίσσαμος Χανίων – Κρήτη)

18. 18/07 Άλφα Μυλοποτάμου (Ρέθυμνο – Κρήτη)

19. 03/08 Κουλέντια (Μονεμβασιά)

20. 06/08 Ρειχιά (Λακωνία)

21. 07/08 Χίος (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

22. 10/08 Φούτια (Μονεμβασιά)

23. 13/08 Αλιβέρι (Εύβοια)

24. 17/08 Σκύρος (Βόρειες Σποράδες)

25. 18/08 Ελαφόνησος (Πελοπόννησος)

26. 20/08 Αχλαδόκαμπος (Αργολίδα)

27. 22/08 Αξιούπολη (Κεντρική Μακεδονία)

28. 23/08 Σκόπελος (Σποράδες)

29. 25/08 Σίφνος (Δυτικές Κυκλάδες)