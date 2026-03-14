Δείτε LIVE αύριο στο BEST την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β και την φιέστα ανόδου | Στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στο προεόρτιο event (pic’s & video)

Την Κυριακή, η πόλη της Καλαμάτας θα κινείται στους ρυθμούς της Μαύρης Θύελλας, καθώς η μεγάλη ομάδα του νομού ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή φιέστα. Η επιτυχία αυτή θα γιορταστεί όπως της αξίζει, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις, συγκίνηση και πανηγυρικό κλίμα.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και τους φιλάθλους της το οποίο θα προβληθεί LIVE από το BEST, το ACTION24 και το MEGANEWS

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο, αφού και τα “μαγικά” χαρτάκια έχουν κάνει φτερά…, να παρακολουθήσουν όσα συμβαίνουν στο γήπεδο και στη συνέχεια στην πλατεία και στους δρόμους της πόλης.

Η έναρξη του αγώνα θα γίνει στις 3 μ.μ. με την ομάδα να επιθυμεί τη νίκη, δίνοντας στην ημέρα μια επιπλέον πανηγυρική νότα!

Αγωνιστικά, ο Αλέκος Βοσνιάδης προσανατολίζεται σε ορισμένες διαφοροποιήσεις, δίνοντας ωστόσο τη δέουσα σημασία και σε αυτή την αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας, προτελευταία πριν το επίσημο φινάλε των play offs και της φετινής σεζόν.

Το πρόγραμμα της φιέστας

Όσο για το πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινωθεί, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 και για αυτό παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος παιχνιδιού θα υπάρξουν εκπλήξεις!

Μετά τις 17:00 θα διεξαχθεί η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου, από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Η ομάδα μας στη συνέχεια θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο θα ακολουθεί ο κόσμος. Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί! Από τις 20:00 και έπειτα θα συνεχιστεί στην πλατεία με συναυλία και ομιλίες των παρευρισκόμενων. Να είστε όλοι εκεί σας περιμένουμε! Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο της Μαύρης Θύελλας!

Στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στο προεόρτιο event

Τα προεόρτια για τη μεγάλη επάνοδο της Καλαμάτας στην Α΄ Εθνική κατηγορία ξεκίνησαν σήμερα με ένα ξεχωριστό event στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πρωταγωνιστές της χρονιάς: οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας.

Υπέγραψαν μπάλες, κασκόλ, μπλούζες και διάφορα αναμνηστικά σε φιλάθλους κάθε ηλικίας, έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα σεζόν.