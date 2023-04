Δείτε LIVE στις 19:00 στο BEst Hybrid 1 τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα το Σώμα του ΔΗμοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί σήμερα, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Ιστορικό Δημαρχείο. Τη σημερινή, 9η/2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1. Κατάθεση προτάσεων για την κλιματική ουδετερότητα από την περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας. Α. ΤΕΧΝΙΚΑ 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που επλήγησαν από τη θεομηνία της 07-09-2016)». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ φάση) από οδό Φάρων έως Ακρίτα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο Παλιάμπελα & προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο της Δυτικής Παραλίας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 8. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 9. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών (Τμήμα Α)». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) 11. Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας Γ΄ Φάση (Πλατεία Υπαπαντής)». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 12. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης επέκτασης σύμβασης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού, τμημάτων οδών Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Καλαμάτας, στη Δημοτική Κοινότητα Ασπροχώματος, για λειτουργία επιχείρησης «έκθεση, πώληση και συνεργείο αυτοκινήτων». (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 15. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Κυριακούλη, στο Ο.Τ. 424 του Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για «Αποτροπή κινδύνου καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 17. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης με στόχο την εκτροπή 20% οργανικών απορριμμάτων». (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης) Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 18. Μερική τροποποίηση δημοτικών τελών 2023. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 19. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο χώρο των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 20. Καταγγελία υπεκμίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων ισογείου ακινήτου (καφέ – αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου (01) στο χώρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 21. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 22. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 220/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας περί παραχώρησης εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών μέσω διενέργειας δημοπρασίας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 23. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 75/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και εκ νέου λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής για την επέκταση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δεκατιανού – σάντουιτς σχολείων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 24. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος) 25. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 26. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Φάβας Γεώργιος) 27. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) ζ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 28. Επί του πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) 29. Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2023-2024. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος) Η. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 30. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 31. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Μπαρούνη Μαρία) 32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης) 33. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 90/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 34. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος) 35. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Δούβας Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ι. Πολίτης