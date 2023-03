Δείτε LIVE στις 19:00 στο BEST HYBRID 2 την αναμέτρηση Φλοίσβος – ΑΕΚ που θα κρίνει την απευθείας άνοδο στη Volley League

Η απευθείας άνοδος κρίνεται σήμερα στο Φάληρο… Η τελευταία πράξη ενός… μαραθωνίου, γεμάτου σασπένς και αγωνία παίζεται σήμερα το απόγευμα στο κλειστό «Σ. Μπεφόν» του Π. Φαλήρου. Εκεί, στις 19:00 ο Φλοίσβος υποδέχεται στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE από το BEST HYBRID 2.

Η αναμέτρηση του Φλοίσβου με την Α.Ε.Κ. απομένει για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος της Pre League, και έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Καλαμάτα 80 που αυτή την στιγμή βρίσκεται πρώτη στην βαθμολογία και στο +3 από την Ένωση.

Σε περίπτωση που η Α.Ε.Κ. πάρει το τρίποντο (3-0 ή 3-1 σετ) κόντρα στον Φλοίσβο θα πάρει την απευθείας άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα της Μεσσηνίας.

Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα η Καλαμάτα 80 θα είναι αυτή που θα τερματίσει 1η.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Τα πλέι οφ

Το ένα ζευγάρι των πλέι οφ είναι αυτό ανάμεσα στον Κέρκη Σάμου και τον Φλοίσβο και ο Ηρακλής περιμένει ποια εκ των Καλαμάτα 80, Α.Ε.Κ. θα αντιμετωπίσει. Η πρόκριση στους τελικούς ανόδου θα κριθεί στις δύο νίκες.

Άρης, Αιγιαλέων, Πανερυθραϊκός και Περσέας θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στην κατηγορία στα πλέι άουτ. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Περσέα και το Αίγιο τον Πανερυθραϊκό με το πιο κάτω σύστημα:

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις PL-6 έως και PL-9 θα αγωνισθούν σε Play Out με το πιο κάτω σύστημα μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης).

PL(6) v PL(9) -> (1)

PL(7) v PL(8) -> (2)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη της Α’ Φάσης.

Οι νικητές των αγώνων (1) και (2) θα καταλάβουν τις θέσεις 6 και 7 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος.

Αγώνες για τις θέσεις 8 και 9: Η(1) v Η(2)

Οι δύο ηττημένοι των αγώνων των Play Out 6-9, θα αγωνιστούν μεταξύ τους για την 8η και την 9η θέση μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης). Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη της Α’ Φάσης.

Οι διαιτητές

Pre League Ανδρών – Play Off

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 – Πρώτος Αγώνας

Καρλοβασίου, 19.30: Α.Σ. Κέρκης – Α.Ο. Φλοίσβος

Διαιτητές: Νικάκης, Αντωνόπουλος, Παρατηρητής: Περρής.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 – Δεύτερος Αγώνας

«Σ. Μπεφόν», 19.00: Α.Ο. Φλοίσβος – Α.Σ. Κέρκης

Διαιτητές: Χρηστίδης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Πολίτης.

Pre League Ανδρών – Play Out

Σάββατο 1 Απριλίου 2023 – Πρώτος Αγώνας

Μίκρας, 18.00: Α.Σ. Άρης – Ο.Π.Α.Θ. Περσέας

Διαιτητές: Δρανίτσας, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Καραμπαλάσης.

Αιγίου, 19.00: Α.Ο. Αιγιαλέων – Α.Σ. Πανερυθραϊκός

Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 – Δεύτερος Αγώνας

«Στ. Καλαϊτζής», 20.00: Α.Σ. Πανερυθραϊκός – Α.Ο. Αιγιαλέων

Διαιτητές: Μάλφας, Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Τσιντομηνάς.

ΚΑΠΠΑ 2000, 20.00: Ο.Π.Α.Θ. Περσέας – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Σταυριανίδης, Μαυρίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης.