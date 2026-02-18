Δείτε live στο Best Hybrid 1 και εδώ στις 6 μ.μ. την 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή 8ηΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί, στις 6:00 μ.μ. στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο.

TA ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη της πόλης της Καλαμάτας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Φλώρου και Καρβελίου στο ¨Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων – Χωριών¨. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)

2. Έγκριση εγγραφών ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026 –2027. (Εισηγητής: κ. Κουτίβας Ηλίας)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 2025. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

5. Καθορισμός ΑΛΕ του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2026, δεκτικού έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και διαδικασία για τη διαχείριση αυτού. (Εισηγήτρια: κα Κουμάντου Πιπίνα)

Γ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1085. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

7. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης, επί των οδών Πραξιτέλους και Μαιζώνος, στο Ο.Τ. 75 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

8. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε θέσεις στάθμευσης, επί της οδού Σανταρόζα 2, στο Ο.Τ. 2 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

9. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρο στάθμευσης, επί της οδού Αριστοδήμου 37, στο Ο.Τ. 279Α του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην Ποδαριά Γιαννιτσανίκων Καλαμάτας για τη λειτουργία εγκατάστασης «Επαγγελματικό εργαστήριο – Παστελοποιία». (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

11. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Λαιίκων Καλαμάτας για την «Ανέγερση ισόγειας επαγγελματικής – εμπορικής αποθήκης». (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

12. Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής: κ. Κουτραφούρης Βασίλειος)

Ε. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

13. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. (Εισηγητής: κ. Τζαμουράνης Βασίλειος )

14. Οι πρόσφατες καταστροφές στο Δήμο Καλαμάτας. Τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των δημοτών. (Εισηγητής: κ. Οικονομάκος Δημήτριος)