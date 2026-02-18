Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Προσωρινός ανάδοχος για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Βασιλίτσι – Φοινικούντα προϋπολογισμού 1.000.000

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα ακόμη σημαντικό έργο οδικών υποδομών στη Μεσσηνία, καθώς αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση της 13Α επαρχιακής οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, από την Περιφερειακή Επιτροπή.

Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό άξονα για την καθημερινή μετακίνηση των κατοίκων, αλλά και για την πρόσβαση σε μία περιοχή με έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την αναβάθμιση της συνολικής λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

