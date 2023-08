Δείτε LIVE στο Best Hybrid 1 στις 7 μ.μ. την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Ιστορικό Δημαρχείο. Τη σημερινή, 21η/2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

της υπ’ αριθμ. 21/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που

θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 7:00 μ.μ., στην «Αίθουσα

Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, Αριστομένους 28

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Μίσθωση του ακινήτου που στεγάζεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Ασπροχώματος. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

2. Μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) στη Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών, για την κάλυψη

αναγκών του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Συμπληρωματικό έγγραφο (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2

ου τριμήνου οικον. έτους 2023.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους

2023, Δήμου Καλαμάτας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης

Σαράντος)

6. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης

Σαράντος)

7. Εκποίηση κινητού άχρηστου υλικού, που βρίσκεται στο χώρο των συνεργείων του

Δήμου Καλαμάτας και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης κινητών

πραγμάτων. (Εισηγητές: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

8. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, έτους 2024. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

2

9. Πρόσληψη προσωπικού, λόγω επειγουσών αναγκών, στην υπηρεσία καθαριότητας

Δήμου Καλαμάτας, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ. (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία,

κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης)

10. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως δύο

μηνών, για κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

11. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής, ως συνοδού για

την υποστήριξη νηπίου φιλοξενούμενου σε παιδικό σταθμό, λόγω προβλημάτων υγείας.

(Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Φάβας Γεώργιος)

12. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής

Ηλικίας, ως συνοδού για την υποστήριξη νηπίου φιλοξενούμενου σε παιδικό σταθμό,

λόγω προβλημάτων υγείας. (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Φάβας Γεώργιος)

13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ΚΔΑΠ μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τη δράση «Προώθηση και

υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες

δημιουργικής απασχόλησης». (Εισηγητές: κα Αγγελή Μαρία, κ. Δρούγας Παντελής)

14. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ

15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

«Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας». (Εισηγητής: κ.

Καραγιάννης Ανδρέας)

Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

16. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εντοπισμένων Τροποποιήσεων Γ.Π.Σ.

Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην

τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων –

εξόδων έτους 2023 της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δρούγας Παντελής)

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην

αναμόρφωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ετών 2018 και 2019, της

επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δρούγας Παντελής)