Δείτε LIVE στο Best Hybrid 1 στις 7 μ.μ. τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτα

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1. Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών & Ακρίτα. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 2. Έγκριση λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης ¨ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ¨ σε τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έτους 2023 και πρόσληψης ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Κατασκήνωσης. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 3. Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο Δήμο Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 4. Παραχώρηση τάφου πέραν της τριετίας και μετέπειτα τοποθέτηση των οστών του αειμνήστου πρώην Βουλευτή Μεσσηνίας, Δημοτικού Συμβούλου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Πέτρου Κατσιλιέρη, στο οστεοφυλάκιο διακριθέντων πολιτών. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 5. Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας, για την διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Τ.Κ. Βρομόβρυσης, Δήμου Καλαμάτας, ΠΕ Μεσσηνίας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 8. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας¨ για την υλοποίηση της Δράσης 38: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) 9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ για την υλοποίηση της Δράσης 38: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος) Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ 10. Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Ν. Μεσσηνίας – ΚΤΕΛ». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 11. Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο της εταιρείας ¨ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.¨, δυναμικότητας επεξεργασίας 900 τόνων διφασικού ελαιοπυρήνα την ημέρα που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 12. Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Αγίου Φλώρου στην Τ.Κ. Αγ. Φλώρου της Δ.Ε. Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας του φορέα ΔΕΥΑ Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 13. Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος) 14. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 178/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση της παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», και εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας, για λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ιδιοκτησίας Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) 17. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στη Σπερχογεία Καλαμάτας για «Ανέγερση Βιοτεχνικού Κτιρίου Κατασκευών και Εμπορίας Αλουμινίου – Σιδήρου». (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία) Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 18. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος) 20. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση ¨Βάλτος¨ του Δήμου Καλαμάτας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ). (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 21. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος Λεΐκων σε Συλλόγους. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) 22. Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 27/2023, 91/2023 και 173/2023 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ¨Καθορισμός κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών¨. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος) Ε. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 23. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 107/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης με στόχο την εκτροπή 20% οργανικών απορριμμάτων». (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης) 24. Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 125301/13-12-2022 σύμβασης για την υπηρεσία «Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης) ΣΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 25. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία αφορά στην οικονομικό απολογισμό, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου. (Εισηγήτρια: κα Μπαρούνη Μαρία) 26. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 126/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας) 27. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης) 28. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 71/2023 και 90/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 της επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Δρούγας Παντελής) 29. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του ¨Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας¨ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ι. Πολίτης